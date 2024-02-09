Beşiktaş Ernest Muçi'yi transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Ernest Muçi'yi transfer etti

Beşiktaş Ernest Muçi\'yi transfer etti

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi. Muçi transferi için Legia Varşova kulübüne 10 milyon Euro ödeneceği ve oyuncuyla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

09.02.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muçi transferi için Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10 milyon Euro ödeneceği ve oyuncuyla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Beşiktaş, 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Tirana ve Legia Varşova'da forma giydi. Tirana'da 54 resmi müsabakada 20 gol atan Muçi, Legia Varşova'da ise 114 resmi karşılaşmada 21 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Legia Varşova, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Ernest Muçi'yi transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Ernest Muçi'yi transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement