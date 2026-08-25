Beşiktaş, Ernest Poku'yu transfer ediyor
Beşiktaş, Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.
Ernest Poku'yu taşıyan uçağın bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ernest Poku'yu transfer ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?