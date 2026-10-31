Beşiktaş, Euroleague\'in 9. haftasında Virtus Bologna\'yı deplasmanda 103-101 devirdi

SALON: Paladozza

HAKEMLER: Damir Javor, Steve Bittner, Arnau Padros

VIRTUS BOLOGNA: Alston Jr 19, Frazier 15, Carr 11, Edwards 2, Diarra 8, Klintman 5, Diouf 3, Hackett 6, Kokila 11, Bello 8, Moore 13

BEŞİKTAŞ: Gabriel 11, Walker IV 30, Wilbekin 16, Omoruyi 9, DeJulius 11, Brown 3, Morgan 10, Berk Uğurlu 2, Nowell 7, Metecan Birsen 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

DEVRE: 54-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-70

Euroleague'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 4'üncü galibiyetini elde etti. Virtus Bologna ise 5'inci yenilgisini aldı.