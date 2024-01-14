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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla idmana başladı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
14.01.2024 - 13:24,
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Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Ocak Salı günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen siyah-beyazlılar, Eyüpspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük müsabakasında oynayan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA
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