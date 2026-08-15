Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazır

Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazır
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Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman taktik ve kondisyon çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Eyüpspor Maçına Hazır - Son Dakika

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