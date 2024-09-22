Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 ile geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 ile geçti

Beşiktaş, Eyüpspor'u uzatma dakikalarında kazandığı penaltı ile 2-1 yenerek 3 puan aldı.

22.09.2024 22:20
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Beşiktaş, 3 puanı uzatma dakikalarında aldı

Beşiktaş – Eyüpspor: 2-1

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, – BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Milot Rashica ile 90+3'üncü dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü ise 64'üncü dakikada yine penaltıdan Emre Akbaba attı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e çıkardı. Konuk ekip ise 9 puanda kalarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci üstlendi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlılar sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Fredrik Midtsjö, Samuel Saiz, Ahmed Kutucu ve Mame Thiam 11'iyle sahada yer aldı.

Müsabaka tempolu başlarken ilk net pozisyonu Eyüpspor buldu. 12'nci dakikada Caner Erkin'in uzun pasında topu sürerek ceza sahası civarında Uduokhai'den meşin yuvarlağı kurtaran Thiam'ın şutunda kaleci Mert Günok mutlak golü iki hamlede engelledi. 17'nci dakikada bu kez Samuel Saiz'in ceza sahasından sert şutunda kaleci Mert, bir kez daha gole izin vermedi. 20'nci dakikada Beşiktaş golü buldu. Joao Mario, sol kanatta kazandığı topun ardından pasını ceza yayı önündeki Rashica'ya çıkardı. Kosovalı futbolcu, birkaç adım attıktan sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Golün ardından ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlılar, Immobile ile net bir gol şansından yararlanamadı. Beşiktaş, daha çok kanatlardan pozisyon üretmeye çalışırken; Eyüpspor ise kontrataklarla gol aradı. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. 54'üncü dakikada Eyüpspor önemli bir fırsat yakaladı. Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içinde ön direkte boş pozisyonda topa yükselen Ahmed Kutucu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra Beşiktaş, Rafa Silva ile altıpas içinde girdiği pozisyondan faydalanamadı. 58'inci dakikada hızlı atakta Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Joao Mario'nun kafa vuruşu yandan auta gitti. 59'uncu dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mame Thiam, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdiği pozisyonda önce Mame Thiam'a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen inceleme talebinin ardından kaleci Mert Günok'un müdahalesine karar veren Zorbay Küçük, pozisyonda penaltı olduğuna hükmetti ve Thiam'ın sarı kartını iptal etti. 64'üncü dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 80'inci dakikada Eyüpspor net gol pozisyonunda kaleci Mert Günok'u geçemedi. Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Ahmet Kutucu'nun vuruşunda meşin yuvarlak altıpa içindeki Thiam'ın önünde kaldı. Kaleci Mert Günok, Thiam'ın boş pozisyonda kaleye gönderdiği topu zor bir refleks ile çıkardı. 90+3'üncü dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. 90'ıncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, ceza sahası son çizgisinde Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Önce pozisyonda autu işaret eden hakem Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarının ardından kenarda incelemesini yaptıktan sonra beyaz noktayı gösterdi. 90+3'üncü dakikada topun başına gelen Immobile, penaltıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

İKİ EKİBİN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya geldi. İki takım, Süper Lig'de ilk kez karşılaştı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbul ekibi, siyah-beyazlılar ile ligde ilk kez rakip oldu. Ligde ilk sezonuna 5 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlikle başlayan Eyüspor, 6'ncı haftada oynadığı Beşiktaş maçında 2-1'lik skorla ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan iki takım geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Eyüpspor ile oynadıkları maçın 90'ıncı dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 ile geçti - Son Dakika

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