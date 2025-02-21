Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 Geçti

Beşiktaş, Eyüpspor\'u 3-1 Geçti

Beşiktaş, Süper Lig'deki maçında Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

21.02.2025 22:17
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Joao Mario'nun pasında Semih'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.

60. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih'in ceza sahası içi sağ çaprazda rakip savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Halil Akbunar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 46), Melih Kabasakal (Taras Stepanenko dk. 73), Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 67), Prince Ampem (Umut Bozok dk. 67), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku (Onur Bulut dk. 76), Alex Chamberlain (Amir Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 86), Joao Mario (Keny Arroyo dk. 76), Ciro Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 1) (Eyüpspor), Rafa Silva (dk. 18), Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (dk. 60) (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Prince Ampem, Robin Yalçın (Eyüpspor), Arthur Masuaku (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 Geçti - Son Dakika

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