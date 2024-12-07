Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig 15. hafta derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk yarısı golsüz sona erdi.

07.12.2024 20:16
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Sarı kart: Dk. 32 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Derbinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika

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