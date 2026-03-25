Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, bayram arasında yaptığı iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.