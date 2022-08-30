30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30.08.2022 10:52
30 Ağustos Zafer Bayramı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir! 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "100 yıl önce yanan hürriyet ateşinin gururu, ilelebet göğsümüzde… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun! Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Kurtuluş Savaşı'nın mutlak zaferi için işgalcilere Dumlupınar'da son ve kesin darbeyi vuran, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bir milletin kaderini değiştirdiği Büyük Taarruz 100 yaşında. Tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika
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