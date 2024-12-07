Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı." dedi.

Topraktepe, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbide galip gelmelerinin önemine dikkati çeken Serdar Topraktepe, "Akıllı oynamak zorundaydık. Sahada Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan gibi az oynayan oyuncularımız vardı. Gedson Fernandes'i öne çıkararak dinamizmimizi arttırdık. Arkada da sıkı durup geçişlerle gol aradık. Aslında Beşiktaş hep önde oynar ama bugün böyle yapmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Topraktepe, "Golü bulduktan sonra Fenerbahçe ileriye uzun boylu oyuncularını koydu. Ndour ile Al Musrati'yi geri çekip kafa toplarında sıkıntı yaşamamaya çalıştık. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Gidişatımız iyi değildi. Savaşacağımıza söz verdik. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golü atan Alex Oxlade-Chamberlain'in performansıyla ilgili Serdar Topraktepe, "Alex Oxlade-Chamberlain'in kariyerini ve kalitesini kimse konuşamaz. Çok büyük oyuncu. Sakatlıklardan çıktıktan sonra uzun zamandır süre almadı. Kampa da gelmedi. Onunla hep diyalog halindeydim. Girdiği 2 maçta da pozitif şeyler yaptı." diye görüş belirtti.

Yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından geçen sezondan bu yana 3. kez siyah-beyazlı futbol takımının başına geçen Topraktepe, "Beşiktaş'ta 31. senem. Oyuncularla diyaloglarımız çok iyi. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Beşiktaş'ın her zaman içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.