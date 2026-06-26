Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Ağırlayacak

?Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, serinin üçüncü maçında rakibini 92-70 mağlup ederek 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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