Beşiktaş, Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş, Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor

12.06.2023 16:55

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, Ajax'ın sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak Grillitsch'in taliplerinin çok olduğu ve Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den bazı ekiplerin de oyuncuya ilgi gösterdiği belirtildi. Geçen sezon Galatasaray'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu, Ajax'ta 18 maçta forma giydi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Florian Grillitsch iddiası geldi.

Alman basınında yer alan habere göre, Ajax'ın sözleşmesi bitecek Grillitsch ile yola devam etmeyeceği ve Avusturyalı futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi.

Öte yandan Grillitsch'in taliplerinin çok olduğu iddia edildi. Werder Bremen, Real Betis, Sevilla ve Premier Lig'den de bazı ekiplerin orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği kaydedildi.

Florian Grillitsch, geçen sezon uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almış, daha sonra Ajax'a imza atmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinde 18 maçta süre aldı.

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