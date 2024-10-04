Beşiktaş, Frankfurt\'a 3-1 Kaybetti

- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3 (Maç sonucu)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Matanovic'in savunma arkasına pasında sağ taraftan hareketlenen Chaibi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kontrol etti.
73. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza yayında topla buluşan Ndour'un şutunda kaleye giden meşin yuvarlağı kale önünde Theate kafayla kornere çeldi.
82. dakikada sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine kadar ilerleyen Knauff'un sağ çaprazdan ayağının dışıyla uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3
86. dakikada sağ taraftan Joao Mario'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktasında iyi yükselen Paulista, kafayla pasını ön direğe gönderdi. Bu noktada Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden kafa vuruşunda kaleci Kaua Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada sol tarafta taç çizgisinin yakınından Masuaku'nun yakın direğe vuruşunda kaleci Kaua Santos'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson (Onur Bulut dk. 64), Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour (Joao Mario dk. 77), Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 77), Milot Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 64), Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 85)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zainutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Eintracht Frankfurt: Kaua Santos, Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Niels Nkounko (Aurele Amenda dk. 85), Eric Dina (Ansgar Knauff dk. 62), Hugo Larsson (Ellyes Skhiri dk. 74), Mahmoud Dahoud, Mario Götze (Fares Chaibi dk. 46), Igor Matanovic, Omar Marmoush (Hugo Ekitike dk. 62)
Yedekler: Jens Grahl, Nils Ramming, Timothy Chandler, Nnamdi Collins, Can Uzun, Noah Fenyö, Jean-Matteo Bahoya
Teknik Direktör: Dino Toppmöller
Goller: Arthur Masuaku (dk. 90+3) (Beşiktaş), Omar Marmoush (dk. 19 pen.), Eric Dina (dk. 22), Ansgar Knauff (dk. 82) (Eintracht Frankfurt)
Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Cher Ndour (Beşiktaş), Robert Koch, Niels Nkounko, Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)
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