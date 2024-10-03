Beşiktaş, Frankfurt'a Hazırlığını Tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario ve Emirhan Topçu'yu yedeğe çekti, kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Eintracht Frankfurt maçının başlangıç kadrosunda Ersin, Svensson ve Masuaku'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Mert Günok ile Moatasem Al Musrati, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Hastalığını atlatan Svensson, ilk 11'de

Beşiktaş'ta iyileşen Jonas Svensson, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Norveçli futbolcu, hastalığı nedeniyle son oynadıkları Kayserispor müsabakasının kadrosuna alınmamıştı. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes ise iyileşti ve başlangıç kadrosunda yer aldı.

Arthur Masuaku da sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti.

Ersin bu sezon ilk kez

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.