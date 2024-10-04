Beşiktaş, Frankfurt'a Yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Frankfurt'a Yenildi

Feyyaz Uçar, oyuncuları ve teknik direktör van Bronckhorst'u destekleyerek umutlu mesajlar verdi.

04.10.2024 02:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sahip çıkarak oyundan memnun olduklarını söyledi.

Maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Skor adına kötü ama oyun olarak oyuncularımızı kutluyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Penaltı ve direkten dönen toplar vardı. Üzücü bir durum, şanssız bir gece. Rakip kalecinin performansının yanı sıra son vuruşlarda dikkatli olsak farklı şeyler konuşabilirdik. Sahadaki bütün oyuncuları kutluyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un oyuncuların ıslıklanması ile ilgili açıklamalarına hak verdiklerini de söyleyen Uçar, "Hocamızın serzenişlerini haklı bulduk. Bugün sahada ıslıklanacak, eleştirilecek oyuncumuz yoktu. Hocamızın bu açıdan söyledikleri önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa Ligi'nde mücadele ederken ligde şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimle yaptığımız toplantıda hocaya desteğimizin ne kadar haklı olduğunu gözlemledik. Kaybedilmiş sadece 3 puanımız var. Yolumuza devam edeceğiz. Henüz ekim ayındayız, sezon başlayalı çok az oldu. Bu yolu taraftarlarımızla yürüyeceğiz. Camiamızla birlikte güzel şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Frankfurt'a Yenildi - Son Dakika

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