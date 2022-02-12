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Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği - Son Dakika

Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği

12.02.2022 23:27
Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği

Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da yer alan Çermik21 FK'ye malzeme desteğinde bulundu.

Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da yer alan Çermik21 FK'ye malzeme desteğinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen futbol akademimiz, Diyarbakır Amatör Lig ekiplerinden Çermik21 FK'ye; forma, eşofman takımı, yağmurluk ve tozluktan oluşan malzeme desteğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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Diyarbakır, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği - Son Dakika
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