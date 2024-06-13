Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti

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Beşiktaş'ın transfer görüşmesi için davet ettiği Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. 33 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo'da bindiği uçağın ardından saat 00.05 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından tecrübeli oyuncu, kendisini karşılayan Beşiktaş kulüp çalışanlarıyla beraber özel araca binerek alandan ayrıldı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Vitoria'da profesyonel kariyeri başlayan Paulista, 2013-2014 sezonunda İspanya La Ligi ekibi Villarreal'e transfer oldu. 2014-2015 sezonu devre arasında İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in yolunu tutan deneyimli oyuncu, 2017-2018 sezonunda da yine La Liga'ya dönerek Valencia'ya transfer oldu. Siyah-beyazlıların anlaşmaya yakın olduğu tecrübeli savunmacı son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında La Liga ekibi Atletico Madrid'in formasını giydi.

Sambacı, belli dönemlerde Brezilya Milli Takımı'na çağrılmasına rağmen milli forma altında süre bulamadı. - İSTANBUL