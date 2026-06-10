Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi

10.06.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükseldi, seriyi 3-2 kazandı.

SALON: Beşiktaş GAİN

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 9, Anthony Brown 10, Yiğit Arslan 7, Morgan 7, Berk Uğurlu 6, Dotson 26, Vitto Brown 5, Sertaç Şanlı 8, Thomas 2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 9, Flynn 16, Williams 8, İsmet Akpınar 5, Hale 9, Homesley 17, Ponitka 3, Göktuğ Baş 4, Mitchell, Furkan Haltalı

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 35-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ortak olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip karşısında taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, son çeyreğe 59-58 geride girdi. Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 80-71 galip ayrıldı.

Seriyi 3-2 kazanan Beşiktaş GAİN, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz
Zonguldak’ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda’ya büyükelçi atadı Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı
Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

22:28
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 22:56:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.