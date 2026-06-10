SALON: Beşiktaş GAİN
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 9, Anthony Brown 10, Yiğit Arslan 7, Morgan 7, Berk Uğurlu 6, Dotson 26, Vitto Brown 5, Sertaç Şanlı 8, Thomas 2
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 9, Flynn 16, Williams 8, İsmet Akpınar 5, Hale 9, Homesley 17, Ponitka 3, Göktuğ Baş 4, Mitchell, Furkan Haltalı
1'İNCİ PERİYOT: 19-13
DEVRE: 35-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 19-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ortak olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.
Üçüncü periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip karşısında taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, son çeyreğe 59-58 geride girdi. Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 80-71 galip ayrıldı.
Seriyi 3-2 kazanan Beşiktaş GAİN, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi - Son Dakika
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