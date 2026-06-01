Beşiktaş GAİN Yarı Finalde Bahçeşehir'i Ağırlıyor

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
