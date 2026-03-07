Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Kapalı Gişe - Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Kapalı Gişe

07.03.2026 20:24
Beşiktaş, derbide Galatasaray'a karşı 4 oyuncu değişikliyle sahaya çıktı. Taraftarlar stadyumu doldurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, rotasyona gittiği ve 4-1 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında şans verdiği Tiago Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Milot Rashica'yı yedek soyundururken yerlerine Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani ve Vaclav Cerny'ye formayı teslim etti.

Beşiktaş'ta 5 oyuncunun ilk Galatasaray derbisi

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 oyuncu, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-kırmızılılara rakip oldu.

Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez, Jota Silva ve Yasin Özcan da ilerleyen dakikalarda şans bulması durumunda Galatasaray derbisinin heyecanını tadacak.

Jota Silva, sezonun ilk devresindeki derbide kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.

"Dolmabahçe" kapalı gişe"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

Derbiye özel koreografi

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye dakikalar kala yaptıkları koreografi ile görsel şölen oluşturdu.

Beşiktaş taraftarı, kuzey tribünde "1903'ten beri kral biziz bu alemde" pankartını açtı. Ayrıca doğu tribünündeki pankartta ise bir taraftarın elinde açılan "Beşiktaş" atkısıyla "Ne bir heves, ne bir tutku" yazısı yer aldı.

Ayrıca maç öncesinde tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla derbi, görsel bir şölene dönüştü.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" unutulmadı"

Derbide iki takım sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel pankartla çıktı.

İki takım oyuncularının taşıdığı pankartta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.