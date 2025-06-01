SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
GALATASARAY: Palmer Jr. 19, Young 18, Göksenin Köksal 6, Delgado 3, Wallace, Izundu 13, Cummings 10, Buğrahan Tuncer 7, Blumbergs, Sadık Emir Kabaca 9, Yaman Alişan
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 13, Mathews 20, Sleva 19, Berk Uğurlu 11, Terry 2, Yiğit Arslan 16, Allman 17, Morgan 9, Plavsic, Kerem Konan
1'İNCİ PERİYOT: 29-23
DEVRE: 56-59
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-92
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 2'nci maçında Beşiktaş Fibabanka ev sahibi Galatasaray'ı bu maçta da 107-85 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve Anadolu Efes'in ardından yarı finale yükselen 2'nci takım oldu.
Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 29-23 önde kapatan ev sahibi ekip 2'nci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemeyerek soyunma odasına 56-59 geride gitti. İkinci yarıya hücumda kolay sayılar bularak başlayan konuk ekip farkı çift hanelere çıkardığı 3'ncü periyodu da 92-73 önde bitirdi. Son periyotta da hata yapmayan Siyah-beyazlılar maçı 107-85 kazanıp seride durumu 2-0'a getirerek play-off yarı finaline yükselmeyi başardı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews olurken takım arkadaşları Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Galatasaray'ı 107-85 Yendi - Son Dakika
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