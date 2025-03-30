Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yendi

Solskjaer, iyi bir performans sergilediklerini ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

30.03.2025 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyunu domine ettik"

Futbol açısından güzel bir maç olduğuna değinerek sözlerine başlayan Solskjaer, "İlk 30 dakika çok iyiydik. Ama rakip 10 kişi kalınca geri düştük. Çünkü rakip 10 ya da 9 kişi kanda onlara karşı oynamayı sevmiyorum. Rakip golü de buldu ama oyunu domine ettik. Oyuncularım müthiş performans sergiledi. Hepsi çok çalıştılar. Ligin üst sırasındaki takımlara karşı kazanmak zordur" ifadelerini kullandı.

"Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz"

Norveçli teknik adam, Immobile'nin yedek kulübesinde başladığı farklı bir formasyonla müsabakaya başlamalarıyla ilgili de, "Amacımız maçı kontrol etmekti. Merkezde Gedson, Alex ve Rafa ile oynadık. Kenarlarda Muçi ve Milot vardı. Bu 4 oyuncumuz hep akışkan bir şekilde pozisyonları değiştirerek oynadılar. Gold Muçi ortaya geçti, Rafa kenardaydı. İyi bir gol attık. Planımız işe yarayınca mutlu oluyoruz. Buna bazen kalite, bazen şans diyebiliriz ama herksin maça konsantre olması iyiydi" cümlelerine yer verdi.

"Gol atmada sıkıntı yaşıyoruz"

Ole Gunnar Solskjaer, defansif olarak iyi bir takım olduklarına dikkat çekerek, "Ama gol atmada sıkıntı yaşıyoruz. Bazı maçlarda gol atamıyoruz. Bu yüzden ligde iyi yerde değiliz. Oyuncularıma her maçta yüksek performans göstermelerini, yüksek şiddette oynamalarını ve odak şekilde oynamaları için onları geliştirmeye çalışıyorum. Ben de bunu çözmek için buraya getirildim" şeklinde konuştu.

"Ciro Immobile takım için çok önemli"

Ciro Immobile takım için çok önemli bir futbolcu olduğunu ve sezonun geri kalanın takıma yardımcı olacağını belirten başarılı çalıştırıcı, "Harika bir oyuncu. Bu maçtan önce kendisiyle konuştum, taktiksel olarak onu neden oynatmayacağımı anlattım. O da olgunlukla karşıladı. Daha rahat pozisyon değiştirebilen oyuncularla oynadık sezon sonuna kadar bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor ve sezon sonuna kadar iyi işler yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz"

52 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın rakiplerini domine eden bir takım kimliğine bürünmesi gerektiğini belirterek, "Futbol karmaşık bir oyun. Rakiple oynuyorsunuz ve rakip bazen size zorluklar çıkarıyor. Bugün alan bulacağımızı biliyorduk. Bu anlamda hızlı oyunculara değerlendirdik bunu. Konya maçında gol atamamamız gerçeküstü bir durumdu. Şans yoktu. Belki de maçın 60 dakikası ceza sahası içinde oynadık. Futbolda oluyor, şans futbolun bir parçası. Biz kendimizi geliştirmeliyiz. Rakibi daha çok domine eden bir Beşiktaş görmeliyiz. Şans ya da kontrtaklara bağlı bir oyun oynamalıyız. Buraya geleli 2.5 ay oldu, bazı şeyler zaman alacak. Çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki sezonun da planlamasını yapacağız. Hedefimiz kupa ve ligi ilk 4'te bitirmek. O yüzden parti yok, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"'Namağlup şampiyon olan tek takım' özelliğini sürdürmek istedik"

Galatasaray'a bu akşam ligdeki ilk yenilgisini yaşatan Beşiktaş'ın, 'namağlup şampiyon' unvanını koruması hakkında da yorum yapan Solskjaer, "Motivasyon açısından çok önemliydi. Namağlup şampiyon olan tek takım olma özelliğini sürdürmek istedik. Benim için daha önemlisi takımın performansıydı" dedi.

" Türkiye'de hakem olmak çok zor"

"Türkiye'de hakem olmak çok zor" diyen Ole Gunnar Solskjaer, şunları kaydetti:

"Sezon başında da bunu çok gördüm. Hakemler bence çok büyük baskı altında. Benim için Türk, yabancı fark etmiyor. Doğru kararlar verdiği sürece nereli olduğu benim için fark etmiyor. Semih'in kırmızısı, kırmızı mı bilmiyorum. Bugünkü maçın hakemini tebrik ediyorum."

"Okan Buruk iyi bir hoca"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı ikinci galibiyetini aldığının hatırlatılması üzerine Solskjaer, " Başakşehir'e kaybettiğimiz maç Manchester United'da en kötü mağlubiyetimizdi. Okan Buruk iyi bir hoca. Kendisi iyi de bir insan. Maçtan sonra da sohbet ettik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
Zelenskiy’nin “Yakında ölecek“ dediği Putin’in limuzininde patlama Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama
Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
23:50 Zelenskiy’nin “Yakında ölecek“ dediği Putin’in limuzininde patlama Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama
22:28 Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 01:31:35. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement