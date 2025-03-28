Beşiktaş Galatasaray Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. - İSTANBUL
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