Beşiktaş Galatasaray Rekabetinde İç Saha Avantajı - Son Dakika
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Beşiktaş Galatasaray Rekabetinde İç Saha Avantajı

Beşiktaş Galatasaray Rekabetinde İç Saha Avantajı

Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray'la oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet elde etti. 29 Mart'ta karşılaşacaklar.

25.03.2025 10:46
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Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 8 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılar karşısında galibiyete odaklandı.

Kara Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray'la ligde 8 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 5 gol gördü.

Kartal, söz konusu süreçteki tek beraberliğini yeni statta oynanan ilk derbide 24 Eylül 2016'da 2-2'lik skorla aldı.

Son 10 maçta 2 kez yenildi

Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı ağırladığı son 10 mücadelenin ise sadece 2'sinden mağlup ayrıldı. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Kara Kartal, evinde Cimbom'a karşı son mağlubiyetini de geçtiğimiz sezon 1-0'la yaşadı.

Geriye kalan 8 müsabakanın 7'sinden siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1'inde de taraflar 1'er puana razı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Galatasaray Rekabetinde İç Saha Avantajı - Son Dakika

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