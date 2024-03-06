Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati ise çalışmada yer almadı.

06.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir kısmı 5'e 2 pas çalışması yaptı. İkinci grup ise Beşiktaş Artaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı'yla hazırlık maçı yaparak günü tamamladı.

Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fernando Santos, Gaziantep FK, Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:57 Erdoğan: Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz Erdoğan: Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz
15:36 Kaza mı intihar mı Mardin Valiliği’nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:36 Hızlı tren hattında intihar Film izler gibi seyrettiler Hızlı tren hattında intihar! Film izler gibi seyrettiler
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Oyuncu Efe Deprem’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
14:44 Maden ocağında meydana gelen heyelan anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Maden ocağında meydana gelen heyelan anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement