Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki

03.01.2023 19:08

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçın VAR kayıtlarının açıklanmasına ilk tepkisini sosyal medyadan verdi. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım. Şiddet yok abartıyor(Hakem yorumu). "Ofsaytımsı" (hakem yorumu değil)" ifadelerini kullanıldı.

TFF, tarihi bir karar alarak Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Siyah-beyazlılar, VAR kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"MADEM ÖYLE, BİZ DE YORUMUMUZU KATALIM"

VAR kayıtlarında N'Koudou'nun rakibine attığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'ın "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım." dediği ifadelere gönderme yapılırken, Sivasspor-Galatasaray maçında VAR'dan gelen "Ofsaytımsı pozisyon" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!

Şiddet yok abartıyor

Hakem yorumu

''Ofsaytımsı''

Hakem yorumu değil"

Olay pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki

N'KOUDOU'NUN KAFA ATTIĞI POZİSYONUN VAR KAYITLARI

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

VAR: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.

YORUMLAR
500
Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık' Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık' MHK'den Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili açıklama Açıklaması MHK'den Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili açıklama Açıklaması

Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir
19:06 Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:54 Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz!
18:50 Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki
18:07 Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada
17:53 Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları
17:34 Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
17:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cehennemin kapısı açarlar" diyerek AK Parti'ye seslendi
17:13 Ayrıldığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katleden cani kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
16:49 6'lı masada kriz yarattı! Ali Babacan'ın anayasa ile ilgili önerisine ilk veto İYİ Parti'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 19:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement