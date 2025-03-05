Beşiktaş, Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan ve ilk 20 dakikası basına açık olan idmana siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.

Kayserispor müsabakasında darbe alan ve kas yaralanması bulunan Rafa Silva, tedbir amaçlı idmana katılmadı. Hafif ağrısı olan Keny Arroyo ile özel izinli Gedson Fernandes de antrenmanda yer almadı.

İdmanın başında basın mensuplarına selam veren Teknik Direktör Solskjaer, "Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel olarak bir çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL