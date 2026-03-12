Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
