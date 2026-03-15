Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi - Son Dakika
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi

15.03.2026 22:12
Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 90 Hanousek), Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 68 Traore), Metehan Mimaroğlu (Dk. 68 Cİhan Çanak), Niang (Dk. 83 Onyekuru)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 73 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 83 Salih Uçan), Cerny (Dk. 73 Rashica), Olaitan (Dk. 89 Silva), Oh (Dk. 89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Goller: Dk. 56 Olaitan, Dk. 67 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 18 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 33 Agbadou (Beşiktaş), Dk. 66 Pereira, Dk. 90+1 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti.

56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1

63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.

84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi - Son Dakika
