Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi. Özçetin'in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.
Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca'ya tepki gösterdi.
Uzun süre yatıştırılamayan tartışmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler salonun dışına çıkarak üyelerin sakinleşmesini bekledi. Olaylara polisin müdahale ettiği öğrenildi.
İşte salonda yaşanan kavgadan kareler;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti - Son Dakika