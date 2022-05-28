Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti - Son Dakika
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Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti

28.05.2022 15:54

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı esnada üyeler arasında arbede yaşandı. Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatıştırılamadı.

Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi. Özçetin'in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.

ORTALIK KARIŞTI, 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

KULÜP ÇALIŞANI, BERK TUNCA'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca'ya tepki gösterdi.

ÇEBİ SALON DIŞINA ÇIKTI

Uzun süre yatıştırılamayan tartışmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler salonun dışına çıkarak üyelerin sakinleşmesini bekledi. Olaylara polisin müdahale ettiği öğrenildi.

İşte salonda yaşanan kavgadan kareler;

SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
SPOR Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti
Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Arbede, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti - Son Dakika


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