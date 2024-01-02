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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasında - Son Dakika
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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasında

Beşiktaş, uzun süren arayışların ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasına geldi. Görüşmeler olumlu ilerlerken, teknik ekibinin dağıldığı ve yardımcılarıyla temasa geçildiği belirtildi. Birkaç gün içinde görüşmeler sonuçlanacak ve Hollandalı teknik adam resmi imza için İstanbul'a davet edilecek.

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasında
02.01.2024 - 21:39,
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Beşiktaş teknik direktörlük için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar uzun süren arayışlar ve görüşmelerin ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli teknik adam ile yapılan görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği bildirilirken, Giovanni van Bronckhorst'un 1 yıldır takım çalıştırmadığı için teknik ekibinin birkaç takıma dağıldığı ve aynı anda yardımcıları ile de temasa geçildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan son bilgilere göre birkaç gün içinde Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler sonuca varacak. Bu görüşmelerin ardından kesin anlaşma sağlanırsa Hollandalı teknik adam resmi imza için İstanbul'a davet edilecek. Giovanni van Bronckhorst ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Kaynak: DHA
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