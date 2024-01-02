Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasında

Beşiktaş teknik direktörlük için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar uzun süren arayışlar ve görüşmelerin ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli teknik adam ile yapılan görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği bildirilirken, Giovanni van Bronckhorst'un 1 yıldır takım çalıştırmadığı için teknik ekibinin birkaç takıma dağıldığı ve aynı anda yardımcıları ile de temasa geçildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan son bilgilere göre birkaç gün içinde Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler sonuca varacak. Bu görüşmelerin ardından kesin anlaşma sağlanırsa Hollandalı teknik adam resmi imza için İstanbul'a davet edilecek. Giovanni van Bronckhorst ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.