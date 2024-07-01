Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezonu Ümraniye'de açtı - Son Dakika
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Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezonu Ümraniye'de açtı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. İlk antrenmanda futbolcularla toplantı yapan Van Bronckhorst, takımın önemli bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

01.07.2024 20:39
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- Beşiktaş sezonu Ümraniye'de açtı

Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak başlamaktan çok keyifliyim"

İSTANBUL - Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap çalışması için Ümraniye'de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. İdmanın ilk bölümünde Van Bronckhorst, futbolcularla toplantı yaparken daha sonra düz koşu, ısınma ve esneklik çalışması gerçekleştirildi. Sonrasında tam saha koşu yapan futbolcular dar alanda baskı-pres çalışmaları yaptıktan sonra 3 ayrı gruba ayrılarak pas çalışması yaptılar.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un yanı sıra U-19 Milli takımında bulunan Fahri Kerem Ay da idmanda yer almadı. Öte yandan yeni transfer Rafa Silva 3 Temmuz'da Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku 8 Temmuz'da, Ernest Muçi ise 15 Temmuz'da takıma katılacağı öğrenildi. Ante Rebic'in ise İstanbul'a gelip takımla birlikte sağlık kontrollerinden geçtikten sonra tedavisi için tekrar Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ise, takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Gabriel Paulista, ilk kez takımla birlikte çalışırken idmanda Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da hazır bulundu.

İdman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek selam veren ve tek tek tokalaşan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, açıklamada bulundu. Sezon öncesi yapılacak ilk antrenmanların önemli olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam, "Evimize, tesisimize hoş geldiniz. Bugün burada Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak başlamaktan çok keyifliyim. Oyuncularımızla da bugün ilk defa bir araya geldik. Ben de onlarla birlikte sahaya adım attığım için çok mutluyum. Sizlerle de iyi ilişkilerimiz olması gerekiyor. Sizlere karşı açık olmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlarımıza da seslenmiş oluyoruz. Bu noktada iyi ilişkiler kurmak herkes için çok önemli. Takımımızla özellikle ilk haftalar çalışmalarımız oldukça önemli olacak. Slovenya'da yapacağımız kamp esnasında da yine sizlerle sohbet etme ve sorularını cevaplama şansı bulacağım" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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