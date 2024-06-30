Beşiktaş, Gökhan İnler'e veda etti

Spor

Beşiktaş, geçen sezon kadrosunda bulunan 40 yaşındaki Gökhan İnler'e veda etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese Kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.