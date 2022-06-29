Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti - Son Dakika
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Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti

29.06.2022 11:52

Beşiktaş, 30 yaşındaki golcü oyuncusu Wout Weghorts'a kavuşuyor. Taraftarların heyecanlı bekleyişi devam ederken 2.7 milyon euro ücret alacak yıldız oyuncunun, bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş uzun süredir uğraştığı santrfor konusunda sonunda hedefine ulaştı. Siyah-beyazlı takım Wout Weghorst'la her konuda anlaşmaya vardı. Bunun üzerine imza için geri sayıma geçti. beIN Sports'da yer alan habere göre, Wout Weghorst'un sağlık kontrolleri ve imza için bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hollandalı oyuncu, 2.7 milyon Euro yıllık ücret alacak ve kiralama ücreti ödenmeyecek. Satın alma opsiyonu konusunda ise pazarlıklar devam ediyor. Weghorst imzanın ardından ülkesine dönecek ve Beşiktaş'ın Avusturya kampında takıma dahil olacak.

SON OLARAK BURNLEY'DE FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü 30 yaşındaki Weghorst, Alman ekibi Wolsburg'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Burnley forması giyen 1.97'lik dev santrforun kariyerinde AZ Alkmaar, Heracles ve Emmen de bulunuyor.

Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! İşte anlaşma sağlanan Weghorst'un maliyeti
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SON DAKİKA: Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti - Son Dakika
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