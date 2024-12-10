Beşiktaş Gorzow ile Kapışıyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın Polonya temsilcisi Enea Gorzow'a konuk olacak.
Gorzow Wielkopolski Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, ilk maçtan iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak.
Rövanş, 19 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, son 16 turuna yükselecek.
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