BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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