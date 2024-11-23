Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe'yi konuk edecek.