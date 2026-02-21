Beşiktaş - Göztepe Maçı Heyecanı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde.

Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

El Bilal Toure, forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Junior Olaitan, eski takımına karşı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek.

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Göztepe ile 18 maçta görev yapmış, 2 gol kaydetmişti.

Beninli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu kez sarı-kırmızılılara karşı Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

Üç oyuncu, ceza sınırında

Beşiktaş'ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı olacak.

Sergen Yalçın'ın en büyük kozları Orkun ve Oh

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe maçında en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında birer gol atan Orkun Kökçü, son haftalarda takımına önemli katkı sağlıyor. 25 yaşındaki orta saha, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atarak takımına 1 puanı getirmişti.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadroya kattığı Hyeon-gyu Oh da oynadığı ilk iki maçta birer defa rakip ağları sarsmayı başardı.

Oh, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen golcü futbolcu Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Savunmaya çare bulamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de 17 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Bu sezon 22 haftası geride kalan ligde sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü.

Beşiktaş, rakibini İstanbul'da üç maçtır yenemiyor

Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.

Takımlar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez karşılaştı. Tarafların "Dolmabahçe"deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu.

İki takım, kupada bir kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Hedef yenilmezlik serisini sürdürmek

Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte ligde 11, kupada ise 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır mağlup olmuyor.

Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te derbide konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.