Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF\'ye başvuru yaptı

Süper lig devi Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe maçının dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz hakkında TFF'ye resmi başvuru yaptı.

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ İÇİN TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Siyah beyazlıların Genel Sekreteri Uğur Fora, Yusuf Ziya Gündüz'ün maç esnasında Uduokhai'ye sergilediği tavırların kabul edilemez olduğunu belirterek hakemle alakalı TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

''KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR TUTUM SERGİLEMESİ KABUL EDİLEMEZ''

Uğur Fora konu ile ilgili olarak, ''22.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş JK - Göztepe müsabakası sırasında, saha kenarında görev yapan 4. hakemin profesyonellikten uzak, sporun ruhuna aykırı ve futbolcumuza yönelik sergilediği saygısız tavır, kulübümüz tarafından derin bir üzüntü ve öfkeyle takip edilmiştir. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımız, yalnızca rakiplerine karşı değil, oyunun tüm paydaşlarına karşı saygı çerçevesinde hareket etmektedir. Ancak maçın yönetiminden ve düzeninden sorumlu bir yetkilinin, çözüm üretmek yerine tahrik edici ve küçük düşürücü bir tutum sergilemesi asla kabul edilemez. Beşiktaş JK olarak, bu hadsiz tavra karşı sessiz kalmayacağımızı camiamızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz.

Bu kapsamda söz konusu hakemin sergilediği tutumun görüntülü kanıtları eşliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde gerekli resmi başvuru süreci başlatılmıştır. Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir. Beşiktaş JK olarak, adaletin sadece skorlarda değil, saha içi davranışlarda da tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.'' açıklamasını yaptı.