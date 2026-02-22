Beşiktaş, Göztepe\'yi 2-0 Önde Geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, barajın altından kullanmak istediği top direğe de çarparak dışarı gitti.
9. dakikada Orkun'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ndidi, kale önünde iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0
11. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Cerny, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada orta alanda topu alan Krastev hızla ilerleyerek pasını Janderson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un sağ çaprazdan sert şutunda Agbadou'ya çarpan top kornere çıktı.
36. dakikada Olaitan'dan topu alan Asllani, ceza sahası içindeki Murillo'ya pasını verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı sert şutta top üst direğe de çarparak filelere gitti. 2-0
43. dakikada ceza sahasına giren Cerny'nin ara pasında topu önünde bulan Murillo'nun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndlidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis, Cherni, Filip Krastev, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Guilherme Luiz, Jeferson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Wilfred Ndidi (dk. 9), Murillo (dk. 36) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Heliton (Göztepe) - İSTANBUL
