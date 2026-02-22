Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 Önde Geçti - Son Dakika
Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 Önde Geçti

Beşiktaş, Göztepe\'yi 2-0 Önde Geçti
22.02.2026 21:03
Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, barajın altından kullanmak istediği top direğe de çarparak dışarı gitti.

9. dakikada Orkun'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ndidi, kale önünde iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

11. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Cerny, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada orta alanda topu alan Krastev hızla ilerleyerek pasını Janderson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un sağ çaprazdan sert şutunda Agbadou'ya çarpan top kornere çıktı.

36. dakikada Olaitan'dan topu alan Asllani, ceza sahası içindeki Murillo'ya pasını verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı sert şutta top üst direğe de çarparak filelere gitti. 2-0

43. dakikada ceza sahasına giren Cerny'nin ara pasında topu önünde bulan Murillo'nun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndlidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Miroshi, Dennis, Cherni, Filip Krastev, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Wilfred Ndidi (dk. 9), Murillo (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Heliton (Göztepe) - İSTANBUL

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 Önde Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 Önde Geçti - Son Dakika
