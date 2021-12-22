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Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında - Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında

22.12.2021 10:39
Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında

Önder Karaveli ile yola devam11'de çok fazla değişiklik beklenmiyorSakat futbolcu sayısı 3, Ghezzal ve Larin sınırdaALİ DANAŞ - - Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Önder Karaveli ile yola devam

11'de çok fazla değişiklik beklenmiyor

Sakat futbolcu sayısı 3, Ghezzal ve Larin sınırda

ALİ DANAŞ - -

Son iki maçında 4 puan alarak yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.ÖNDER KARAVELİ İLE YOLA DEVAM Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'den alınan 1 puan, Önder Karaveli'nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı. Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş yönetiminin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak İ.H. Konyaspor maçına da Önder Karaveli ile çıkmayı düşünüyor.11'DE ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORTeknik Sorumlu Önder Karaveli'nin Göztepe karşısına çıkacak 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.Kalede Ersin'e görev verecek olan teknik adamın defans dörtlüsünde, Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan yer alacak. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gerçek yeri olan 6 numarada oynayan ve başarılı olan Pjanic'in yine defansif oyunda görev alması, Josef'in de hücumda Can ile birlikte oynaması beklenen gelişmeler. Hücum hattının diğer oyuncuları ise Ghezzal, Larin ve Batshuayi olacak.Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;"Ersin-Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan-Pjanic-Ghezzal-Josef-Can-Larin-Batshuayi"SAKAT FUTBOLCU SAYISI 3, GHEZZAL VE LARİN SINIRDABeşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Necip Uysal, Göztepe maçında kadroda olmayacaklar.

Cyle Larin ve Rachid Ghezzal ise Göztepe maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.


Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında - Son Dakika Spor


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