Beşiktaş, Hatay ile Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, "Seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlara da istediklerini veremediğimiz için üzgünüz." dedi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Maçın genelinde hakimiyetin kendilerinde olduğunu dile getiren Topraktepe, "Net pozisyonlarımız var. Hatay'ın da pozisyonları var ama sonlara doğru oyuncularımın kazanma isteğinden dolayı maç biraz hızlı oynanmaya, git gele dönmeye başladı. Oyuncularım bugün bence reaksiyon verdi. Giren oyuncular da mücadele etti ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir oynamayan oyuncuların forma giydiğini, mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Topraktepe, futbolcuların iyi mücadele edip gol pozisyonlarına girdiğine dikkati çekerek "Seyircilerimize küçük bir mutluluk vermek istemiştik. Berabere kaldık. Onlara da istediklerini veremediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Topraktepe, kulübün son dönemde yaşadığı gelişmelere ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Ben kulüp hocasıyım, çalışanım. Burada işime devam etmek zorundayım. Görevdeydim o yüzden ben devam ettim. Dışarıdaki konularla ilgili hiçbir şeye girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ta saha tarafındayım. Büyüklerimiz arasında problemler olabilir. O konulara hiçbir şekilde girmek, konuşmak istemiyorum."

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları derbi maça ilişkin düşünceleri de sorulan Topraktepe, "Beşiktaş, her maça, özellikle kendi sahasındakilere kazanmak için çıkar. Yine kazanmak için çıkacağız. Oyuncularımızla mental anlamda ve diğer konular hakkında hep konuşuyoruz. Buraya gelmeden 2 gün vaktimiz vardı ve konuştuk. Derbiler farklı oluyor. Futbolculara o konuda biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hem mental hem saha içi idmanlarımızı yapıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde yanıtladı.