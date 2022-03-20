Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü - Son Dakika
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Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü

20.03.2022 11:13
Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü

Beşiktaş-Hatayspor maçına, siyah-beyazlıların forveti Michy Batshuayi'nin kaçırdığı net fırsat damga vurdu. Pozisyonu anlatan spiker, "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Bu golü atmak mı zor, yoksa kaçırmak mı?" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş- Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu pozisyonun izahı yok! Batshuayi, beIN Sports spikerini bile isyan ettirdi

İNANILMAZ POZİSYONLAR

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Batshuayi, bu karşılaşmaya yine kaçırdığı pozisyonlarla damga vurdu. Önemli pozisyonları cömertçe harcayan Batshuayi'nin 58'de kaçırdığı ise adeta pes dedirtti.

SPİKER DONDU KALDI

Kullanılan köşe vuruşunda Josef'in kafayla çevirdiği topta boşta kalan Batshuayi, topu çok farklı şekilde dışarı yolladı. Maçı anlatan spiker, "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı, kaçırmak mı zor?" dedi.

Bu pozisyonun izahı yok! Batshuayi, beIN Sports spikerini bile isyan ettirdi

TAKIM ARKADAŞLARI İNANAMADI

Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşlarının verdiği reaksiyon dikkat çekti. Ceza sahasında bulunan Beşiktaşlı futbolcular kaçan pozisyon sonrası ellerini başına götürdü.

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü - Son Dakika
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