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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
23.12.2023 - 18:05,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 19 yaş altı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Isınma ve pasla başlayan idmanın 5'e 2'nin ardından gerçekleştirilen taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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