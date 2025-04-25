Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Yendi

Beşiktaş, Hatayspor\'u 5-1 Yendi

Solskjaer, geriye düşmelerine rağmen iyi reaksiyon gösterdiklerini ve Fenerbahçe derbisine hazırlandıklarını söyledi.

25.04.2025 23:12
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geriye düşmelerine rağmen iyi reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hatayspor buraya oynamaya ve kazanmaya gelmişti. Bunu da maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyilerdi ve golü de buldular. Biz duygusal kontrolümüzü bu sefer kaybetmedik. Zorluklarla mücadele etmek gerekiyor. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi idare ettik. İkinci yarıda iyi defans yaptık. Öne geçtiğimizde Hatayspor üstümüze geleceği için geride boşluk bulacağımızı biliyorduk, bu boşlukları kullandık." ifadelerini kullandı.

Maçta 3 gol atan Immobile ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Immobile üst düzey profesyonel ve iyi bir futbolcu. Son haftalarda oynamama durumuna karşı reaksiyonu çok iyiydi, süreci iyi idare etti. İyi çalıştı. Daha taze bir Immobile görüyoruz bugün. Tecrübe çok önemli. Böyle durumlarda tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Hat-trick yaptığı için çok mutluyum. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben de konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı zaman, gol attığında mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

Keny Arroyo'nun attığı gol için de mutlu olduğunu kaydeden Solskjaer, "Takım arkadaşları da onun adına çok mutlu. Rafa Silva'nın o pozisyonda kendisinin atacağını düşünmüştüm ama takım arkadaşının öz güven kazanması için servis yaptı. Arroyo'yla öğleden sonraları ekstra çalışmalar yapıyoruz. Tüm gençler için bu ekstra çalışmalar çok önemli. Büyük maçlara böyle hazır olabilirler. Sahadaki durumu çok iyiydi, umarım daha da iyi olacak. Gençler futbol oynamak için buradalar. Tesisimize bu hafta Zafer adında felçli bir taraftarımız geldi. Oyuncularımıza konuşma yaptı. 'Beşiktaş iyi oynadığı, mücadele ettiği, koştuğu zaman hayatta olduğumu hissediyorum' dedi. Futbol oynamak, bu yeteneğe sahip olmak bir lütuf. Ne kadar şanslı olduklarını anlamaları gerekiyor. Yapmaları gereken şey yüzde 100'lerini vermek ve taraftarı mutlu ettikleri için ne kadar şanslı olduklarını hissetmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değinerek, şunları kaydetti:

"Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında oynanacak. Jose Mourinho ile birbirimizi tanıyoruz. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç olacak. Onu ve takımını tanıyorum. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım. Önce bugünün analizini yapacağız sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Yendi - Son Dakika

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