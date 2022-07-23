Beşiktaş, hazırlık maçında Wolverhampton'a yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında Wolverhampton'a yenildi

23.07.2022 22:10
Beşiktaş, hazırlık maçında Wolverhampton'a yenildi

Beşiktaş, İspanya kampında oynadığı hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, İspanya kampında oynadığı hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü İspanya'da Wolverhampton ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya "Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst" ilk 11'i ile çıktı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage ise, "Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Podence, Gibbs-White, Jimenez, Neto" ilk 11'ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Wolverhampton, 15'inci dakikada Jimenez, 29'uncu dakikada Podence ve 40'ıncı dakikada Neto'nun attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 3-0 galip ayrıldı.Beşiktaş, İspanya kampındaki 2'nci hazırlık maçında 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

- İstanbul

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Beşiktaş, İspanya'da çalışmalarına devam ediyor Beşiktaş, İspanya'da çalışmalarına devam ediyor Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu Beşiktaş'ta Badra Cisse İspanya kampına dahil oldu
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, hazırlık maçında Wolverhampton'a yenildi - Son Dakika

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