Beşiktaş Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.
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