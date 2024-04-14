Beşiktaş, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası\'nı kazandı

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu 40-31 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçında ilk yarıyı Beşiktaş 19-14 önde kapattı. Karşılaşmayı 40-31 kazanan siyah-beyazlılar 2023-2024 sezonu Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon olan Beşiktaş'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk takdim etti.
Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Beşiktaş : Mehmet Emre, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Nikola Arsenic, Alperen Arabacı, Ömer Ozan Arifoğlu, Kaabeche, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Castro Pena, Boada, Şevket Yağmuroğlu, Cvetko, Gökay Bilim, Sorhaindo, Radojkovic
Spor Toto: Ahmet Furkan Civan, Muhammed Sefa Öztürk, Alp Eren Pektaş, Yaşar Erdem Ateş, Özgür Sarak, Kemal Özdemir, Efe Karapınar, Ozan Özeş, Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen, Ozan Erdoğan, Enes Gümüşok, Burakcan Özdaş, Barış Buğday, Mevlüt Kaan Günaycak - İSTANBUL
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