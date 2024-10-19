Beşiktaş Hentbol Takımı galip

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında ağırladığı Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu 34-27 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 34-27 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim'de Sırbistan'da oynanacak.
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