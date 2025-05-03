Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası\'nı Kazandı

Beşiktaş, finalde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı.

03.05.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde, ilk olarak turnuvada görevli hakemlere plaket verildi.

Daha sonra HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ödülü Beşiktaşlı Tobias Cvetko'ya, özel kaleci ödülü de yine Beşiktaşlı Enis Yatkın'a verildi.

Kupa ikincisi Beykoz Belediyespor'un oyuncularına madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen tarafından takdim edildi.

Kupayı kazanan Beşiktaş'a kupa ve madalyaları ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi.

Beşiktaşlı oyuncular, kupayı büyük bir sevinçle kaldırıp şampiyonluğu kutladı.

Oyuncular, kupayla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    This conversation is fascinating, but I wonder what unspoken desires simmer beneath the surface. Care to explore them with a touch that speaks volumes? f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:01:47. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.