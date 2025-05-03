Beşiktaş, Hentbolda Türkiye Kupası\'nı Kazandı

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde, ilk olarak turnuvada görevli hakemlere plaket verildi.

Daha sonra HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ödülü Beşiktaşlı Tobias Cvetko'ya, özel kaleci ödülü de yine Beşiktaşlı Enis Yatkın'a verildi.

Kupa ikincisi Beykoz Belediyespor'un oyuncularına madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen tarafından takdim edildi.

Kupayı kazanan Beşiktaş'a kupa ve madalyaları ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi.

Beşiktaşlı oyuncular, kupayı büyük bir sevinçle kaldırıp şampiyonluğu kutladı.

Oyuncular, kupayla fotoğraf çektirdi.